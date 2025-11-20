 Aller au contenu
Société
Une tendance inquiétante

Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?

par 98.5

0:00
25:54

Entendu dans

Radio textos

le 20 novembre 2025 10:50

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Est-ce que votre crédit paie votre épicerie?
Plus d’un Canadien sur quatre paie son épicerie avec ses économies ou du crédit, une tendance aggravée par une hausse de plus de 30 % des prix alimentaires depuis la pandémie. / pressmaster/ Adobe Stock

Selon une nouvelle étude, plus d'un Canadien sur quatre doit utiliser ses économies ou sa carte de crédit pour payer son épicerie, un nombre en hausse constante.

L'expert Guillaume Mathieu juge la situation «très grave», car les coûts ont bondi de plus de 30% depuis 2019 et l'inflation alimentaire actuelle (3,4%) dépasse l'inflation générale.

De plus, l'utilisation des banques alimentaires a doublé depuis 2019, et le tiers des usagers sont des enfants.

Face à cette crise, les consommateurs réduisent les quantités ou sacrifient la qualité, un problème aggravé par la baisse de «littératie culinaire» qui rend difficile la cuisine économique (légumineuses, etc.).

Écoutez Guillaume Mathieu, co-fondateur d'Ilot et expert en agroalimentaire, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, jeudi matin, à l'émission Radio textos

«Acheter un plat préparé à l'épicerie, ça coûte beaucoup plus cher qu'à acheter les ingrédients pour faire une grosse batch de quelque chose, puis le congeler par exemple.»

Guillaume Mathieu

