Une tendance inquiétante

Selon une nouvelle étude, plus d'un Canadien sur quatre doit utiliser ses économies ou sa carte de crédit pour payer son épicerie, un nombre en hausse constante.

L'expert Guillaume Mathieu juge la situation «très grave», car les coûts ont bondi de plus de 30% depuis 2019 et l'inflation alimentaire actuelle (3,4%) dépasse l'inflation générale.

De plus, l'utilisation des banques alimentaires a doublé depuis 2019, et le tiers des usagers sont des enfants.

Face à cette crise, les consommateurs réduisent les quantités ou sacrifient la qualité, un problème aggravé par la baisse de «littératie culinaire» qui rend difficile la cuisine économique (légumineuses, etc.).

Écoutez Guillaume Mathieu, co-fondateur d'Ilot et expert en agroalimentaire, en discuter avec Marie-Eve Tremblay, jeudi matin, à l'émission Radio textos.