La décision d'un tribunal d'accorder une peine plus clémente à Dylan Dubé, un jeune homme de 23 ans de Manawan reconnu coupable de conduite en état d'ébriété causant la mort, suscite de vives réactions.

Le juge a tenu compte des traumatismes intergénérationnels autochtones liés notamment aux pensionnats, pour justifier une peine moins sévère, soit 24 mois moins un jour de détention dans la collectivité, plutôt que les 30 mois réclamés par la Couronne.

Écoutez son avocate, Me Claudel Trudeau-Nepton, expliquer la situation à Lagacé le matin jeudi.