Ottawa sort les épouvantails contre le PQ

L'éventualité de l'élection d'un gouvernement du Parti Québécois (PQ) et la tenue d'un référendum ravivent les tensions entre Québec et Ottawa, où les politiciens fédéraux n'hésitent pas à utiliser des tactiques d'intimidation pour aborder le sujet de l'indépendance.

La ministre Mélanie Joly a qualifié le «Livre bleu» du PQ — qui explique ce que serait un Québec indépendant — de «projet 2025 à la Donald Trump».

Le député libéral québécois Angelo Iacono a déclaré que si le Québec devenait indépendant, «les Américains vont nous envahir».

Écoutez la leader du Bloc québécois à la Chambre des communes, Christine Normandin, réagir jeudi à Lagacé le matin.