 Aller au contenu
Politique fédérale
Ottawa sort les épouvantails contre le PQ

Souveraineté: «Il y a un vent de panique présentement chez les fédéralistes»

par 98.5

0:00
7:50

Entendu dans

Lagacé le matin

le 20 novembre 2025 08:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Souveraineté: «Il y a un vent de panique présentement chez les fédéralistes»
«Il y a un vent de panique présentement chez les fédéralistes» -Christine Normandin / La Presse Canadienne

L'éventualité de l'élection d'un gouvernement du Parti Québécois (PQ) et la tenue d'un référendum ravivent les tensions entre Québec et Ottawa, où les politiciens fédéraux n'hésitent pas à utiliser des tactiques d'intimidation pour aborder le sujet de l'indépendance.

La ministre Mélanie Joly a qualifié le «Livre bleu» du PQ — qui explique ce que serait un Québec indépendant — de «projet 2025 à la Donald Trump».

Le député libéral québécois Angelo Iacono a déclaré que si le Québec devenait indépendant, «les Américains vont nous envahir».

Écoutez la leader du Bloc québécois à la Chambre des communes, Christine Normandin, réagir jeudi à Lagacé le matin.

«Il y a un vent de panique présentement chez les fédéralistes. Et ça s'explique fort vraisemblablement par le fait que le Parti québécois va prendre le pouvoir en 2026. Et, plutôt que de se mettre en mode expliquer, discuter, essayer de faire la promotion du fédéralisme, on panique pis on sort les vieux épouvantails, pis on essaie de faire peur au monde.»

Christine Normandin

Vous aimerez aussi

«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
Le Québec maintenant
«C'est l'opportunité rare pour Mark Carney de placer quelqu'un de son équipe»
0:00
7:04
«Mélanie Joly est en train de commettre une erreur de débutante» -Dimitri Soudas
Le Québec maintenant
«Mélanie Joly est en train de commettre une erreur de débutante» -Dimitri Soudas
0:00
8:16

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Rattrapage
Industrie du spectacle
L'impact tangible des galas, comme l'ADISQ, sur la carrière des artistes
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Rattrapage
États-Unis
Trump reçoit Mamdani à la Maison-Blanche: «Ça va être très intéressant à voir»
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Rattrapage
Vendue à un prix record de 77 M$
Toile de Frida Kahlo: «L'art, ça peut être un investissement très rentable»
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
Rattrapage
Crise au Parti libéral du Québec
Le bras de fer entre Marwah Rizqy et Geneviève Hinse ira devant les tribunaux
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Rattrapage
TikTok
«Wabi-Sabi»: la tendance qui célèbre la beauté des imperfections
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «dans les dents» | L'énigme du vendredi 21 novembre
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Rattrapage
Une jeune adolescente de 13 ans a perdu la vie
Un incident tragique impliquant un autobus à Sainte-Rose à Laval
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Rattrapage
Battus 8 à 4 par les Capitals de Washington
Une défaite cinglante pour les Canadiens de Montréal
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Rattrapage
À l'aube du match contre les Capitals
Baisse de régime et manque de profondeur chez les Canadiens
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Rattrapage
Immobilier et transport collectif
Tour de 30 étages à Brossard: le REM comme moteur d'une nouvelle urbanité
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Rattrapage
La diplomatie canadienne sous le chef libéral
Visite aux Émirats: «Le premier ministre Carney se ferme les yeux»
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
Rattrapage
Un éternel débat
Les 50 meilleurs groupes rock de l'histoire, selon Billboard
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Rattrapage
Lune de miel
L'ex-mairesse de Montréal Valérie Plante renouvelle ses voeux de mariage
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Rattrapage
La souche H3N2 a muté plus rapidement que prévu
Grippe saisonnière: un vaccin possiblement moins efficace, mais très utile
Deepfake sexuel d'une ado: le Collège Saint-Hilaire a failli à sa tâche
Rattrapage
Lagacé le matin
Deepfake sexuel d'une ado: le Collège Saint-Hilaire a failli à sa tâche