Selon une étude

Pas moins de 82% des jeunes canadiens se disent angoissés à propos de leur avenir professionnel, selon les résultats d’une enquête menée par GreenShield.
À l’échelle du pays, c’est au Québec où l’anxiété semble la moins présente, toujours selon cette étude.
Comment expliquer que ce sentiment soit autant partagé d’un océan à l’autre?
Écoutez Véronique Dupéré, professeure titulaire à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, revenir sur cette étude, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
Elle insiste sur plusieurs facteurs qui peuvent créer ce sentiment d’instabilité.
«Mais moi, je me mets dans la peau des jeunes aujourd'hui, puis je me dis: “S'il fallait que je fasse cette transition-là et ces choix-là aujourd'hui”, je pense que je trouverais ça stressant, moi aussi.»