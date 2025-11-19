Selon une étude

Pas moins de 82% des jeunes canadiens se disent angoissés à propos de leur avenir professionnel, selon les résultats d’une enquête menée par GreenShield.

À l’échelle du pays, c’est au Québec où l’anxiété semble la moins présente, toujours selon cette étude.

Comment expliquer que ce sentiment soit autant partagé d’un océan à l’autre?

Écoutez Véronique Dupéré, professeure titulaire à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, revenir sur cette étude, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Elle insiste sur plusieurs facteurs qui peuvent créer ce sentiment d’instabilité.