Un point de presse digne d'un cauchemar

Le chef Pablo Rodriguez a dit mercredi en point de presse qu’il n’avait rien à se reprocher, mais pendant ce temps, Marwah Rizqy demeure silencieuse.

Pablo Rodriguez dit-il la vérité ou cache-t-il des choses?

Écoutez le président et stratège principal, spécialiste de l’image chez Aucoin Stratégie et Communication, Louis Aucoin, aborder le tout, mercredi après-midi à l'émission de Philippe Cantin.

Selon Louis Aucoin, la conférence de presse de Pablo Rodriguez mercredi était un cauchemar de gestion de crise, notamment en raison du recadrage tenté par le politicien lorsqu'il a mis l'emphase sur le manque de loyauté de Marwah Rizqy.

Le spécialiste de l'image lui accorde une note de 5 sur 10.