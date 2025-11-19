 Aller au contenu
Société
Aide alimentaire

La Guignolée des médias est de retour pour une 25e année

La Guignolée des médias est de retour pour une 25e année
Du 21 novembre au 31 décembre a lieu la 25e édition de la traditionnelle Guignolée des médias. Cette année, Luc Ferrandez est l’un des porte-paroles de cette cause importante.

Plusieurs collectes de rue se tiendront le 4 décembre aux quatre coins du Québec. Des collectes de denrées seront aussi organisées dans plusieurs épiceries partenaires tout au long de l’opération.

Écoutez Luc Ferrandez et Nathalie Normandeau revenir sur cette opération importante et sur les autres nouvelles qui marquent l’actualité, mercredi, à La commission.

Autres sujets abordés:

  • Après un accident mardi, le viaduc Marcel-Laurin sera finalement sécurisé;
  • La Ville de Québec figure dans le palmarès des 30 villes les plus favorables au vélo dans le monde.

