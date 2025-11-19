Les provinces font des tests

Des tests du système canadien d'alertes au public «En Alerte» sont effectués mercredi, notamment au Québec. Ces alertes sont diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires.
L'objectif est de simuler une situation d'urgence pour s'assurer du bon fonctionnement du système.
Mais à quoi servent ces alertes?
Écoutez Maude-Émilie Lapointe, conseillère en sécurité civile au sein de la Direction générale des opérations du ministère de la Sécurité publique, à l'émission La commission.
«Toutes les alertes sont importantes. Celles qu'on voit le plus souvent et qui marquent le plus l'imaginaire, ce sont les alertes Amber. Par contre, on voit vraiment l'efficacité. C'est confirmé avec nos partenaires des corps policiers lorsque la population collabore pour retrouver des enfants dont la sécurité et la vie peuvent être menacées, ça fonctionne.»