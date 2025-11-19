Les provinces font des tests

Des tests du système canadien d'alertes au public «En Alerte» sont effectués mercredi, notamment au Québec. Ces alertes sont diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires.

L'objectif est de simuler une situation d'urgence pour s'assurer du bon fonctionnement du système.

Mais à quoi servent ces alertes?

Écoutez Maude-Émilie Lapointe, conseillère en sécurité civile au sein de la Direction générale des opérations du ministère de la Sécurité publique, à l'émission La commission.