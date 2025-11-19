Selon un document du ministère de l'Environnement

L'usage de l'eau en secteur agricole est mal encadré au Québec. C'est ce qui ressort d'un document du ministère de l'Environnement, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Des municipalités sont notamment en compétition avec d'importants préleveurs agricoles et industriels pour accéder à l'eau.

Le manque de surveillance fait en sorte que de grandes quantités d'eau peuvent être prélevées par des agriculteurs.

Écoutez Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, réagir au micro de Patrick Lagacé.

Il souligne notamment avoir interpellé le gouvernement il y a trois ans concernant la gestion de l'eau au Québec.