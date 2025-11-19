 Aller au contenu
Société
Selon un document du ministère de l'Environnement

Usage de l'eau: des municipalités en compétition avec des agriculteurs

par 98.5

le 19 novembre 2025 08:10

Selon le document, des agriculteurs prélèvent des millions de litre d'eau par jour sans autorisation / Adobe Stock

L'usage de l'eau en secteur agricole est mal encadré au Québec. C'est ce qui ressort d'un document du ministère de l'Environnement, dont Radio-Canada a obtenu copie.

Des municipalités sont notamment en compétition avec d'importants préleveurs agricoles et industriels pour accéder à l'eau.

Le manque de surveillance fait en sorte que de grandes quantités d'eau peuvent être prélevées par des agriculteurs.

Écoutez Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles, réagir au micro de Patrick Lagacé. 

Il souligne notamment avoir interpellé le gouvernement il y a trois ans concernant la gestion de l'eau au Québec. 

«Il faut trouver une solution face à cette denrée qui est l'eau, qu'on pensait inépuisable. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on réalise qu'on a des pointes de demandes d'eau et il faut trouver une façon de faire pour gérer ça.»

Martin Caron

