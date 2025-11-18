Serge Denoncourt publie Serge à Paris, un livre qui se veut un «entre le beau livre et le guide de voyage», offrant des adresses plus confidentielles.

Il décrit sa relation «amour-haine» pour Paris, où l'amour l'emporte de plus en plus, notant que les jeunes Parisiens sont plus «sympathiques» que leurs aînés.

Denoncourt apprécie la culture française du débat et de la «polémique» où l'on peut se disputer passionnément sans animosité.

Il a aussi confirmé qu'il sera commentateur de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Milan-Cortina, un rôle où il se dit prêt à prendre le risque de dire si la mise en scène est «ratée».

Écoutez l'animateur et metteur en scène parler de son livre et de son amour-haine pour Paris et les Parisiens, au Québec maintenant.