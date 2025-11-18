Nouveau service de Google

L'intelligence artificielle révolutionne l'industrie du voyage. Et si certains aiment organiser leur départ, d'autres préfèrent se tourner vers les outils disponibles.

Google Flights facilitait déjà la tâche pour trouver des vols à moindre coût, mais Google vient de dévoiler un nouvel outil d'intelligence artificielle pour la sélection de vol.

Écoutez Frédéric Labelle parler de l'organisation des voyages à l'aide de l'intelligence artificielle au micro de Patrick Lagacé.