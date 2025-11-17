Les Alouettes de Montréal ont perdu leur chance de remporter la coupe Grey, dimanche, à la suite d'un ballon échappé par Shea Patterson à la porte des buts des Roughriders de la Saskatchewan.
Écoutez Meeker Guerrier parler de ce match et d'autres nouvelles au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les Alouettes s'inclinent à la coupe Grey;
- Pas encore de marche funèbre pour les Canadiens qui sont à Columbus ce soir;
- Le Tricolore commence à avoir une liste des blessés considérable;
- L'avantage numérique n'est plus un avantage pour les hommes de Martin St-Louis.