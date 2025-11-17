Débuts du REM Deux-Montagnes

La nouvelle ligne du REM vers Deux-Montagnes est entrée officiellement en service lundi matin. En fin de semaine, les usagers ont été très nombreux à utiliser gratuitement ce nouveau réseau de 14 stations.

Écoutez Catherine Maurice, directrice des communications et de l'expérience client chez Pulsar, la société en charge des opérations du Réseau Express Métropolitain (REM).

Il y a eu plus de 250 000 déplacements durant la fin de semaine, malgré un petit incident technique dû au verglas, qui n'a pas perturbé le service.

On note aussi que la clientèle étudiante est en hausse grâce aux stations Édouard-Montpetit et McGill.

Pulsar gère aussi des négociations syndicales et assure la priorité à la santé-sécurité, avec des horaires partiellement réduits pour essais techniques jusqu’au printemps.