En dépit d'une baisse marquée en pourcentage

Le taux de mortalité par cancer a diminué de 42% chez les hommes et de 28% chez les femmes au Canada depuis 1988, notamment, grâce à la prévention et à la baisse du tabagisme.

Cependant, le Québec affiche en 2025 le taux d’incidence le plus élevé du cancer au pays.

Écoutez le Dr Denis Soulières, hématologue-oncologue et porte-parole scientifique et médical de la Société canadienne du cancer, à ce sujet, lundi, à La Commission.

L'historique de tabagisme et un dépistage moins systématique expliquent en partie cette situation.

Les cancers du sein, de la prostate, du poumon et du côlon représentent environ 50% des cas, et le vieillissement de la population augmente le nombre total de diagnostics.