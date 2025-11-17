 Aller au contenu
Luc accueille Frédéric «la relève» Labelle à La Commission

par 98.5

0:00
7:04

La commission

le 17 novembre 2025 12:20

Luc Ferrandez
Frédéric Labelle
Luc accueille Frédéric «la relève» Labelle à La Commission
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Frédédic Labelle se joint à Luc Ferrandez pour l'émission quotidienne de La commission.

Écoutez Frédéric Labelle et Luc Ferrandez parler des expériences de rénovation de Luc et du parcours médiatique de Frédéric avant de parler des sujets du jour.

Les sujets discutés

  • Le recyclage d’argent sale via les cryptomonnaies;
  • La revente d’objets volés sur Marketplace;
  • La fin du programme Expérience Québec, de ses impacts sur l’immigration francophone;
  • Le classement des écoles secondaires du Québec.

