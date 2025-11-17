Frédédic Labelle se joint à Luc Ferrandez pour l'émission quotidienne de La commission.
Écoutez Frédéric Labelle et Luc Ferrandez parler des expériences de rénovation de Luc et du parcours médiatique de Frédéric avant de parler des sujets du jour.
Les sujets discutés
- Le recyclage d’argent sale via les cryptomonnaies;
- La revente d’objets volés sur Marketplace;
- La fin du programme Expérience Québec, de ses impacts sur l’immigration francophone;
- Le classement des écoles secondaires du Québec.