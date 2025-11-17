Selon Luc Ferrandez les résultats électoraux à Montréal révèlent un phénomène surprenant: l'hostilité affichée envers les pistes cyclables, et le vélo en général, pourrait coûter des voix aux candidats.

Ce constat survient après la défaite de la candidate Mary Deros, dans Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, qui avait pourtant fait de la suppression d'une piste cyclable un cheval de bataille majeur.

Le cas de la rue Saint-Urbain, où l'implantation d'une piste a suscité de vives critiques, est également éloquent. L'analyse du vote bureau par bureau a montré que les résidents du secteur ont voté massivement pour Projet Montréal.

Luc Ferrandez avance trois points cruciaux: les locataires votent, la grogne excessive est contre-productive, et l'idée selon laquelle tous les citoyens sont des automobilistes en colère est fausse, puisque sur certaines rues, 75% des gens n'ont pas de voiture.