Le shawarma croustillant est une tendance culinaire qui suscite un engouement monstre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.

Ce plat, qui se distingue du shawarma traditionnel, est en train de propulser la popularité de certaines chaînes de restauration à travers le Québec.

Écoutez Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que la chaîne Shawarma Moods, qui propose ce plat, a vu sa popularité exploser de manière inattendue après qu'une vidéo soit devenue virale.