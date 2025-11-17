 Aller au contenu
Société
Un engouement monstre

Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 novembre 2025 06:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Le shawarma croustillant: la nouvelle tendance culinaire
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le shawarma croustillant est une tendance culinaire qui suscite un engouement monstre sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok.

Ce plat, qui se distingue du shawarma traditionnel, est en train de propulser la popularité de certaines chaînes de restauration à travers le Québec.

Écoutez Frédéric Labelle aborder le tout, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Il explique que la chaîne Shawarma Moods, qui propose ce plat, a vu sa popularité exploser de manière inattendue après qu'une vidéo soit devenue virale.

