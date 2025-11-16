Tour du Québec

L'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest s'est vu refuser cette semaine sa demande de recomptage judiciaire par le tribunal, alors que le scrutin de l'élection municipale à Saguenay la donnait perdante face à son adversaire Luc Boivin.

Écoutez Martin-Thomas Côté résumer cette histoire, dimanche, au micro de Denis Lévesque.