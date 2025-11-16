Tour du Québec

L'ancienne ministre caquiste Andrée Laforest s'est vu refuser cette semaine sa demande de recomptage judiciaire par le tribunal, alors que le scrutin de l'élection municipale à Saguenay la donnait perdante face à son adversaire Luc Boivin.
«On a prouvé avec les différents témoignages qu'il n'y a aucun moment où un scrutateur, un secrétaire de bureau de vote, ou un président d'élection a pu manipuler les votes, ou que quelqu'un de mal intentionné a pu modifier le résultat. Et c'est la raison pour laquelle on a rejeté donc la demande de madame Laforest.»