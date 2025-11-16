Actualités sportives

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 3-2 face aux Bruins de Boston, samedi soir au Centre Bell.
Écoutez Jean-François Baril aborder le sujet dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.
«Il y avait plusieurs joueurs qui étaient déjà en hibernation chez le Canadien de Montréal. Mais là, ça nous saute aux yeux. Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien. Puis, si Caufield et Suzuki ne marquent pas, c'est difficile. Et hier, on l'a vu, on l'a vu particulièrement en avantage numérique.»