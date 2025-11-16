 Aller au contenu
Société
J'en reviens pas

Vendredi fou: «Je trouve qu'on a le vendredi élastique»

par 98.5

0:00
6:05

Entendu dans

Signé Lévesque

le 16 novembre 2025 07:35

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Vendredi fou: «Je trouve qu'on a le vendredi élastique»
Jean-François Baril / Cogeco Média

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité. 

Écoutez Caroline Bertrand, Jean-François Baril et Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

«Moi, c'est le Vendredi fou! C'est de ça que j'en reviens pas. Mais c'est sur la durée. Dans une publicité, tu ne peux pas dire que c'est le mois du Vendredi fou. Je trouve qu'on a voulu copier les Américains, qui ont vraiment un vendredi, celui de l'Action de grâce, où tout le monde magasine. Mais nous, on l'a étalé au mois de novembre, puis je suis un peu perdu. Je trouve qu'on a le vendredi élastique.»

Jean-François Bari

Vous aimerez aussi

«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
Signé Lévesque
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
0:00
7:31
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Signé Lévesque
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
0:00
8:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Comment bien planifier sa croisière?
Rattrapage
Chronique voyage
Comment bien planifier sa croisière?
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
Rattrapage
Tournée «Got Back»
Paul McCartney sera en spectacle à Montréal cette semaine
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Rattrapage
Défaite 3-2 des Canadiens face aux Bruins
«Il y a un problème d'opportunisme sur l'avantage numérique» -Martin McGuire
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Rattrapage
Des vedettes hollywoodiennes rencontrent le pape
Léon XIV: «Il voulait aider les cinéastes à donner de l'optimisme»
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Rattrapage
Plan du 2e chapitre du Livre bleu
Monnaie québécoise: «Est-ce que les gens sont prêts à rejouer dans ce film?»
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
Rattrapage
Tour du Québec
Andrée Laforest se fait refuser le recomptage judiciaire à Saguenay
Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table
Rattrapage
Football canadien
Alouettes contre Roughriders à la Coupe Grey: Jean Saint-Onge met la table
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
Rattrapage
L'influenza s'annonce plus forte cette année
«Le vaccin pourrait être moins efficace, mais reste une option intéressante»
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
Rattrapage
Les Canadiens souhaitent moins dépenser à Noël
«J'invite les gens à se questionner sur ce qu'ils veulent de cette pause-là»
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Rattrapage
Actualités sportives
«Il y a trop de joueurs en léthargie chez le Canadien»
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Rattrapage
Chronique culturelle
Le groupe québécois Men Without Hats dévoile un nouvel album
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»
Rattrapage
Dix ans depuis le 13 novembre 2015
Attentats de Paris: «En France, c'est comme s'il y a un avant et un après»
Une boulangerie québécoise rayonne à l'international
Rattrapage
3e place à la Coupe du Monde de la Viennoiserie
Une boulangerie québécoise rayonne à l'international
Livre bleu 2e chapitre : un Québec indépendant aurait sa propre devise
Rattrapage
Revue de presse
Livre bleu 2e chapitre : un Québec indépendant aurait sa propre devise