«Moi, c'est le Vendredi fou! C'est de ça que j'en reviens pas. Mais c'est sur la durée. Dans une publicité, tu ne peux pas dire que c'est le mois du Vendredi fou. Je trouve qu'on a voulu copier les Américains, qui ont vraiment un vendredi, celui de l'Action de grâce, où tout le monde magasine. Mais nous, on l'a étalé au mois de novembre, puis je suis un peu perdu. Je trouve qu'on a le vendredi élastique.»