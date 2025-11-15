Consignaction face à quelques difficultés à Québec

L'organisme Consignaction, qui a élargi il y a quelques mois le type de contenant accepté pour la consigne, connait quelques difficultés à Québec.
Écoutez Myriam Ségal en discuter lors de sa chronique samedi, au micro de Denis Lévesque.
