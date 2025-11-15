 Aller au contenu
Entente de principe avec les chauffeurs de la STM

«Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement»

par 98.5

0:00
6:31

Entendu dans

Signé Lévesque

le 15 novembre 2025 08:40

Avec

Jacques Létourneau
Jacques Létourneau
Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement»
Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine, alors qu'une entente de principe conclue vendredi soir a permis d'éviter une grève des chauffeurs qui aurait causé l'arrêt entier des services samedi et dimanche.

Écoutez Jacques Létourneau, ex-chef syndical à la CSN, discuter des circonstances dans lesquelles se règle ce type de conflit, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«On a vu une nouvelle mairesse, pas plus tard que la semaine dernière, convoquer les partis en disant aux syndicats et à la Société de transport de trouver un atterrissage. Puis après ça, tu as la trêve de la CSN, avec les deux semaines de grève. Donc, les astres se sont alignés. Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement.» 

Jacques Létourneau

