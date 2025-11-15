Entente de principe avec les chauffeurs de la STM

Le métro et le service d'autobus de la STM seront finalement en activité au cours de la fin de semaine, alors qu'une entente de principe conclue vendredi soir a permis d'éviter une grève des chauffeurs qui aurait causé l'arrêt entier des services samedi et dimanche.
Écoutez Jacques Létourneau, ex-chef syndical à la CSN, discuter des circonstances dans lesquelles se règle ce type de conflit, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On a vu une nouvelle mairesse, pas plus tard que la semaine dernière, convoquer les partis en disant aux syndicats et à la Société de transport de trouver un atterrissage. Puis après ça, tu as la trêve de la CSN, avec les deux semaines de grève. Donc, les astres se sont alignés. Ce sont les pressions qui font qu'à un moment donné, il y a un règlement.»