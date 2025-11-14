Blessure d'Alex Newhook

L'attaquant Zachary Bolduc pourrait obtenir sa chance au centre du troisième trio en compagnie d'Ivan Demidov et d'Oliver Kapanen à la suite de la blessure qu'Alex Newhook a subie lors du match de jeudi face aux Stars de Dallas.

