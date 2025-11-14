 Aller au contenu
Hockey
Blessure d'Alex Newhook

Zachary Bolduc aura-t-il sa chance au centre du troisième trio?

par 98.5

0:00
9:51

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 novembre 2025 19:03

Avec

Mario Langlois
Martin McGuire
Martin McGuire / Cogeco Média

L'attaquant Zachary Bolduc pourrait obtenir sa chance au centre du troisième trio en compagnie d'Ivan Demidov et d'Oliver Kapanen à la suite de la blessure qu'Alex Newhook a subie lors du match de jeudi face aux Stars de Dallas. 

Écoutez Martin McGuire résumer la journée du Tricolore en compagnie de Mario Langlois lors de son passage Aux amateurs de sports.

«Peut-être que Zachary Bolduc serait une bonne option, même si ses performances sont un peu en dents de scie depuis le début de l'année. Il reste que lui, il a le profil pour jouer là.» 

Martin McGuire

Autres sujets abordés

  • Propos de Martin St-Louis à la suite de l'entraînement optionnel de vendredi;
  • Réaction de Jake Evans sur les deux dernières défaites;
  • Les combinaisons pour le match de samedi face aux Bruins.

