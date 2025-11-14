Nouveau documentaire

Le projet de la Baie-James, initié par Robert Bourassa, est au cœur du documentaire Baie-James 1975 : le Choc des nations.

L'objectif de bâtir le complexe LG2 pour relancer l'économie du Québec a rapidement mené à un conflit territorial majeur avec les communautés cries, dont la survie et le mode de vie ancestral étaient menacés par l'inondation de leurs terres.

