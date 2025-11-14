 Aller au contenu
Nouveau documentaire

Baie-James 1975 : le choc des nations entre le Québec et les Cris

Baie-James 1975 : le choc des nations entre le Québec et les Cris
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le projet de la Baie-James, initié par Robert Bourassa, est au cœur du documentaire Baie-James 1975 : le Choc des nations

L'objectif de bâtir le complexe LG2 pour relancer l'économie du Québec a rapidement mené à un conflit territorial majeur avec les communautés cries, dont la survie et le mode de vie ancestral étaient menacés par l'inondation de leurs terres. 

Écoutez Catherine Beauchamp présenter le nouveau documentaire Baie James 1975 : le choc des nations, avec le réalisateur Mathieu Fournier, au micro de Philippe Cantin.

