Nouveau tronçon du REM

Le nouveau tronçon du Réseau Express Métropolitain (REM) qui comprend 14 stations reliant Deux-Montagnes au centre-ville, a été inauguré vendredi.
Le REM sera également accessible gratuitement samedi et dimanche, de 9 à 18 h.
Écoutez Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar, société responsable des opérations du Réseau Express Métropolitain, en discuter au micro de Philippe Cantin.
«C'était un défi de taille. Dès ce week-end et dès lundi, les Montréalais vont se rendre compte de l'ampleur du projet. Nous allons passer de cinq à 19 stations et de 17 kilomètres à 50 kilomètres et de 12 trains à 26 trains, pour offrir aux Montréalais un REM fiable, régulier et extrêmement confortable. Ça va complètement changer la donne pour les Montréalais.»