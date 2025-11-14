Nouveau tronçon du REM

Le nouveau tronçon du Réseau Express Métropolitain (REM) qui comprend 14 stations reliant Deux-Montagnes au centre-ville, a été inauguré vendredi.

Le REM sera également accessible gratuitement samedi et dimanche, de 9 à 18 h.

Écoutez Loïc Cordelle, directeur général de Pulsar, société responsable des opérations du Réseau Express Métropolitain, en discuter au micro de Philippe Cantin.