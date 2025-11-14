Catherine Beauchamp décortique le nouvel album de Vincent Vallières sur le temps qui passe et l'album de Noël surprenant du collectif Valaire, en collaboration avec Fanny Bloom.

Après 25 ans de carrière, Vincent Vallières revient avec son neuvième album, Les saisons, les secondes.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp présentée de nouvelles sorties musicales, au micro de Philippe Cantin.

Dans un registre complètement différent, le groupe Valaire s'est associé à la talentueuse Fanny Bloom pour un album de Noël.