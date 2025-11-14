Mauvaise passe pour les Canadiens

Les Canadiens de Montréal traversent présentement une période difficile : non seulement ils ont subi une défaite cinglante jeudi, en s'inclinant 7-0 face aux Stars de Dallas, mais deux de ces joueurs clés sont aussi blessés.

Alex Newhook, opéré à la cheville, sera à l'arrêt pour quatre mois tandis que Kayden Guhle, blessé au genou, aura huit à dix semaines de repos. Faut-il s'inquiéter pour l'équipe?

Écoutez Serge Savard, ancien capitaine et ancien directeur général du Canadien de Montréal, en discuter vendredi, au micro de Philippe Cantin.