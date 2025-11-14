 Aller au contenu
Mauvaise passe pour les Canadiens

«C'est un peu un retour à la réalité» -Serge Savard

le 14 novembre 2025 15:40

Philippe Cantin
Les Canadiens de Montréal traversent présentement une période difficile : non seulement ils ont subi une défaite cinglante jeudi, en s'inclinant 7-0 face aux Stars de Dallas, mais deux de ces joueurs clés sont aussi blessés. 

Alex Newhook, opéré à la cheville, sera à l'arrêt pour quatre mois tandis que Kayden Guhle, blessé au genou, aura huit à dix semaines de repos. Faut-il s'inquiéter pour l'équipe?

Écoutez Serge Savard, ancien capitaine et ancien directeur général du Canadien de Montréal, en discuter vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«Il ne faut pas oublier qu'on a l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Moi, je prévoyais que le Canadien aurait une période difficile parce qu'on vit un petit peu sur un nuage depuis un petit bout de temps. C'est un peu un retour à la réalité. On n'est pas une grande puissance, mais on a de bons jeunes joueurs qui ont besoin un petit peu d'expérience.»

Serge Savard

