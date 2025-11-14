Blessures graves d'Alex Newhook et Kaiden Guhle

Deux joueurs des Canadiens de Montréal, Alex Newhook et Kaiden Guhle, sont blessés de façon importante, et seront écartés de la glace pour plusieurs mois.
Écoutez Martin McGuire aborder le sujet, vendredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Alors le diagnostic est tombé : Alex Newhook au match d'hier a été accroché sur une course pour une rondelle libre. Il a glissé et sa jambe droite a frappé violemment la bande. Il va rater quatre mois d'activité. Kaiden Guhle, lui, s'était blessé contre Nashville. On l'a mis à l'écart encore au cours des derniers jours. Il va rater huit à dix semaines supplémentaires. Sans ces deux joueurs là pour plusieurs semaines, ça va être difficile.»