Facture finale dévoilée

La Commission Gallant, mise sur pied pour enquêter sur le fiasco de SAAQclic, a finalement coûté 7 millions de dollars aux contribuables.
Une somme qui, selon nos animateurs, pourrait être considérée comme un «deal», compte tenu de l'ampleur du travail accompli.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez présenter plusieurs sujets d'actualité, à La commission.
Autres sujets abordés
- La Fédération médicale étudiante du Québec (FMEQ) a été déboutée en cour;
- Le congé de Christian Dubé;
- Les défis de la PDG de la STM.