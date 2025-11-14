 Aller au contenu
Politique provinciale
Le duo Blanchette-Vézina et Duhaime

«Elle vient de limiter son pouvoir de réaction à ses mauvaises idées»

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«Elle vient de limiter son pouvoir de réaction à ses mauvaises idées»
Luc Ferrandez / Cogeco Média

L'Assemblée nationale est le théâtre d'une nouvelle alliance inattendue qui secoue le paysage politique québécois : l'ex-députée caquiste indépendante Maïté Blanchette-Vézina a annoncé faire équipe avec le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime.

Une décision qui, loin de faire l'unanimité, a immédiatement soulevé de vifs débats et un grand scepticisme.

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez concernant ce nouveau duo.

«Elle vient de limiter son pouvoir de réaction à ses mauvaises idées. Là, elle vient de dire : je vais m'associer avec le Parti conservateur pour les bonnes idées qu'ils ont. Essaie après de critiquer les mauvaises idées qu'ils ont. Ça va être pas mal plus difficile.»

Luc Ferrandez

