Le duo Blanchette-Vézina et Duhaime

L'Assemblée nationale est le théâtre d'une nouvelle alliance inattendue qui secoue le paysage politique québécois : l'ex-députée caquiste indépendante Maïté Blanchette-Vézina a annoncé faire équipe avec le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime.
Une décision qui, loin de faire l'unanimité, a immédiatement soulevé de vifs débats et un grand scepticisme.
«Elle vient de limiter son pouvoir de réaction à ses mauvaises idées. Là, elle vient de dire : je vais m'associer avec le Parti conservateur pour les bonnes idées qu'ils ont. Essaie après de critiquer les mauvaises idées qu'ils ont. Ça va être pas mal plus difficile.»