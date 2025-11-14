 Aller au contenu
Politique provinciale
Couper l’aide sociale aux demandeurs d’asile

«Je trouve ça ignoble ce que fait Jean-François Roberge»

«Je trouve ça ignoble ce que fait Jean-François Roberge»
Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui a récemment évoqué l'idée de réduire l'aide sociale accordée aux demandeurs d'asile, a réitéré cette possibilité jeudi à l'Assemblée nationale.

Est-ce une bonne idée?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter, vendredi, avec les auditeurs de La commission.

«C'est pas le fun d'être sur l'aide sociale. Il n'y a personne qui veut rester sur l'aide sociale et de prétendre que c'est la carte Or. C'est une insulte à l'intelligence puis à la sensibilité.»

Luc Ferrandez

«Je trouve ça ignoble ce que fait Jean-François Roberge. Et le ministre est confondu aujourd'hui parce que Radio-Canada s'est penché sur le sujet, et on apprend qu'un demandeur d'asile, en moyenne, reste sur l'aide sociale dix fois moins que les autres bénéficiaires. Je comprends que le gouvernement veuille mettre des limites sur le nombre de demandeurs d'asile qu'on reçoit, mais le moyen utilisé est absolument inhumain.»

Nathalie Normandeau

