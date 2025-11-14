 Aller au contenu
Société
Ouverture de la branche de Deux-Montagnes

REM: des choix stratégiques qui ont fait reculer le transport en commun

par 98.5

0:00
8:53

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 09:16

Avec

Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

L'ouverture de la nouvelle antenne Deux-Montagnes du REM, officiellement prévue pour lundi, soulève des questions sur les choix stratégiques du projet.

Luc Ferrandez affirme que la décision de faire passer le REM sous le mont Royal au lieu du sud initialement prévu a mené à un «surcoût important» et à une perte de potentiel pour le transport en commun, car elle a forcé l'abandon de l'ancien système de train de banlieue.

Écoutez Luc Ferrandez aborder le tout, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'ancien élu municipal, qui a longtemps travaillé à la création du Grand Parc de l'Ouest, avoue que son ancien projet est aujourd'hui, avec le recul, la grande erreur qu'il a faite dans sa vie municipale en raison de la crise du logement et des habitations qui auraient pu être érigées autour des deux nouvelles stations du REM prévu dans le parc, au lieu d'y privilégier un immense espace vert.

