À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la grève de la Société de transport de Montréal (STM), prévue pour samedi et dimanche, alors que le Tribunal administratif du travail a donné son feu vert à ces jours de grève complète.

Si aucune entente n'est conclue vendredi à la table de négociation, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end.

Il soulève que ce débrayage risque d'engendrer d'importants problèmes pour de nombreux citoyens, notamment ceux qui dépendent du transport en commun pour se rendre au travail, recevoir des services essentiels ou se rendre à des rendez-vous médicaux.

