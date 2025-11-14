 Aller au contenu
Société
Tour d'horizon de l'actualité

Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end

par 98.5

0:00
20:52

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 novembre 2025 06:32

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Montréal: sans entente, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end
Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé aborde la grève de la Société de transport de Montréal (STM), prévue pour samedi et dimanche, alors que le Tribunal administratif du travail a donné son feu vert à ces jours de grève complète.

Si aucune entente n'est conclue vendredi à la table de négociation, les autobus et les métros ne circuleront pas ce week-end.

Il soulève que ce débrayage risque d'engendrer d'importants problèmes pour de nombreux citoyens, notamment ceux qui dépendent du transport en commun pour se rendre au travail, recevoir des services essentiels ou se rendre à des rendez-vous médicaux.

Autres sujets traités :

  • De la pluie verglaçante pour le week-end;
  • Attaque massive de drones et missiles russes en Ukraine;
  • REM: l'antenne Deux-Montagnes/Gare Centrale sera en service ce week-end;
  • Santé: le ministre Christian Dubé, a reculé sur les mesures de surveillance prévues dans la Loi 2;
  • Crise des demandeurs d’asile: Conflit entre Québec et Ottawa;
  • Terrorisme au Canada: le Service canadien de renseignement et de sécurité (SCRS) signale des menaces de la Chine et la Russie contre les démocraties.

Vous aimerez aussi

«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»
Le Québec maintenant
«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»
0:00
6:57
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Lagacé le matin
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
0:00
6:04

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Rattrapage
Marie-Eve Fournier a fait le tour des circulaires
«Les rabais sont pas mal tous concentrés dans la même chaîne cette semaine»
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Rattrapage
Tendance
Le «speed watching»: une habitude qui révèle notre intolérance à l'ennui
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «ancien» | L'énigme du vendredi 14 novembre
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Rattrapage
Cérémonie commémorative
Un hommage émouvant aux victimes des attentats de Paris
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
Rattrapage
Affaires criminelles
Une nuit de violence dans le quartier d'Hochelaga
Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas
Rattrapage
Une performance qui démontre une fragilité
Le Canadien s'effondre lamentablement contre les Stars de Dallas
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Rattrapage
Trouvailles aux magasins à bas prix
«Dollarama Finds»: comment la chaîne est devenue une sensation sur TikTok
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Rattrapage
«Par les temps qui courent»
Un nouvel album country pour Nathalie Simard
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Rattrapage
Stratégie de croissance
Les grands projets de Mark Carney, un gouffre financier?
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Rattrapage
Tribunal administratif du travail
Grève à la STM: «Le Tribunal a les mains liées, c'est ce que le juge dit»
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
Rattrapage
Collaboration entre ISSEY MIYAKE et Apple
Une nouvelle pochette pour iPhone devient virale
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Rattrapage
Gala Québec Cinéma
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Abus sexuels
Que savait Donald Trump sur les activités de Jeffrey Epstein?
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus
Rattrapage
Enquête du Devoir
Prison et santé mentale: un décalage choquant dans les soins des détenus