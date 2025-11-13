«Les guerriers du Bataclan»

C'est le 10ᵉ anniversaire des attentats de Paris du 13 novembre 2015, qui ont fait 131 morts et 413 blessés.

Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui jouait au Bataclan le soir des attentats, a participé à une cérémonie d'hommage à Paris.

Il a confié avoir vécu une décennie marquée par le traumatisme et la reconstruction. Il a perdu la foi et confiance en la vie, et sa santé mentale en a pris un coup.

Au cours de la journée, plusieurs personnes ont partagé leurs souvenirs de cette sombre journée tragique.

