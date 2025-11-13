 Aller au contenu
Arts et spectacles
«Les guerriers du Bataclan»

10 ans des attentats de Paris: le témoignage des Eagles of Death Metal

par 98.5

0:00
8:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 novembre 2025 16:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
10 ans des attentats de Paris: le témoignage des Eagles of Death Metal
Jesse Hughes, le chanter des Eagles of Death Metal, lors des cérémonies du 10e anniversaire des attentas de Paris. / AP/Ludovic Marin

C'est le 10ᵉ anniversaire des attentats de Paris du 13 novembre 2015, qui ont fait 131 morts et 413 blessés.

Jesse Hughes, le chanteur du groupe Eagles of Death Metal, qui jouait au Bataclan le soir des attentats, a participé à une cérémonie d'hommage à Paris.

Il a confié avoir vécu une décennie marquée par le traumatisme et la reconstruction. Il a perdu la foi et confiance en la vie, et sa santé mentale en a pris un coup.

Au cours de la journée, plusieurs personnes ont partagé leurs souvenirs de cette sombre journée tragique. 

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp à ce sujet, jeudi, au Québec maintenant

Pour d'autres angles sur ces événements, elle suggère de visionner le documentaire 13 novembre : Fluctuat nec mergitur, sur Netflix, ainsi que le film Novembre.  
 

Vous aimerez aussi

«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Lagacé le matin
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
0:00
10:44
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
Lagacé le matin
C'est le Sprint Gala 2025 jusqu'au 4 décembre
0:00
4:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La stratégie du président se retourne contre lui
Rattrapage
L'affaire Jeffrey Epstein a été initiée par Trump
La stratégie du président se retourne contre lui
«C5 donne des pouvoirs immenses au cabinet, mais personne ne s'en sert»
Rattrapage
Projets désignés «d'intérêt national»
«C5 donne des pouvoirs immenses au cabinet, mais personne ne s'en sert»
Catégorie spectacle de la mi-temps : «Le rassemblement des médecins»
Rattrapage
Recapitulatif sportif de la semaine politique
Catégorie spectacle de la mi-temps : «Le rassemblement des médecins»
Les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire face aux Stars
Rattrapage
Au Centre Bell
Les Canadiens tenteront de renouer avec la victoire face aux Stars
Frais de livraison non affichés au départ: «C'est illégal»
Rattrapage
Recours contre 49 chaînes de restaurants
Frais de livraison non affichés au départ: «C'est illégal»
La majorité des demandeurs d’asile souhaite travailler rapidement
Rattrapage
Des emplois aussi en région
La majorité des demandeurs d’asile souhaite travailler rapidement
«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»
Rattrapage
Position du Barreau sur la loi 2
«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»
«Ça se passait au coin de ma rue», il se souvient des attaques à Paris
Rattrapage
Attentats terroristes en France, dix ans plus tard
«Ça se passait au coin de ma rue», il se souvient des attaques à Paris
Magalie Lépine-Blondeau dévoile un de ses «plus beaux tournages à vie»
Rattrapage
Nouveau film: «L’âme idéale»
Magalie Lépine-Blondeau dévoile un de ses «plus beaux tournages à vie»
Aucun métro et bus en fin de semaine : «C'est vraiment une prise en otage»
Rattrapage
Autorisé par le Tribunal administratif du travail
Aucun métro et bus en fin de semaine : «C'est vraiment une prise en otage»
Kim Clavel sera la fée des étoiles
Rattrapage
Championne du monde de boxe
Kim Clavel sera la fée des étoiles
Quels sont les coûts économiques de la plus longue paralysie qui soit?
Rattrapage
Paralysie gouvernementale aux États-Unis
Quels sont les coûts économiques de la plus longue paralysie qui soit?
«Est-ce que ça peut influencer certains électeurs?» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Divulgation de courriels sur l'affaire Epstein
«Est-ce que ça peut influencer certains électeurs?» -Valérie Beaudoin
«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»
Rattrapage
Rencontre imminente avec Mark Carney
«Quand les provinces écrivent à Ottawa, c'est rarement pour des politesses»