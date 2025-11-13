 Aller au contenu
Société
Position du Barreau sur la loi 2

«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»

par 98.5

0:00
6:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 novembre 2025 16:21

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Le régime de dénonciation et d'enquête, c'est ça qu'on dénonce»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le Barreau du Québec dénonce le régime de surveillance du travail des médecins, instauré par la loi 2, et demande le retrait des articles de cette loi qui permettent la mise en œuvre de ce régime (incluant les inspections et sanctions pour les médecins jugés «moins assidus»).

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, Bâtonnier du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin. 

«Dans une société démocratique, les dispositions de nature autoritaire et l'affaiblissement des contre-pouvoirs, ce n'est jamais bon. Donc, le régime de dénonciation d'enquête, c'est ça qu'on dénonce. Ça entrave de manière significative la possibilité pour une personne d'organiser sa vie personnelle et professionnelle en toute honnêteté. Il y a une épée de Damoclès de dénonciations, de délations, d'enquêtes et d'ordonnances, qui pend au-dessus de la tête des gens. Dans notre société, c'est inacceptable de faire peser de telles menaces.»

Me Marcel-Olivier Nadeau

