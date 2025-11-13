Position du Barreau sur la loi 2

Le Barreau du Québec dénonce le régime de surveillance du travail des médecins, instauré par la loi 2, et demande le retrait des articles de cette loi qui permettent la mise en œuvre de ce régime (incluant les inspections et sanctions pour les médecins jugés «moins assidus»).

Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, Bâtonnier du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.