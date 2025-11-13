Position du Barreau sur la loi 2

Le Barreau du Québec dénonce le régime de surveillance du travail des médecins, instauré par la loi 2, et demande le retrait des articles de cette loi qui permettent la mise en œuvre de ce régime (incluant les inspections et sanctions pour les médecins jugés «moins assidus»).
Écoutez Me Marcel-Olivier Nadeau, Bâtonnier du Québec, aborder le sujet, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«Dans une société démocratique, les dispositions de nature autoritaire et l'affaiblissement des contre-pouvoirs, ce n'est jamais bon. Donc, le régime de dénonciation d'enquête, c'est ça qu'on dénonce. Ça entrave de manière significative la possibilité pour une personne d'organiser sa vie personnelle et professionnelle en toute honnêteté. Il y a une épée de Damoclès de dénonciations, de délations, d'enquêtes et d'ordonnances, qui pend au-dessus de la tête des gens. Dans notre société, c'est inacceptable de faire peser de telles menaces.»