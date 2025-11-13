Nouveau film: «L’âme idéale»

Les acteurs Magalie Lépine-Blondeau et Jonathan Cohen présentent leur film L’âme idéale, une comédie romantique qui sera diffusée jeudi soir au festival Cinémania et prendra l'affiche au Québec le 6 février prochain.

C'est le premier film français de Magalie Lépine-Blondeau. Elle attribue cette ouverture au succès en France de Simple comme Sylvain.

Elle y incarne Elsa, une médecin qui, après un accident de scooter, découvre qu'elle « voit les morts ». Elle tombe amoureuse d'un homme qui est décédé lors de cet accident.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Beauchamp, jeudi, au Québec maintenant, en compagnie de la comédienne québécoise et de l'acteur français Jonathan Cohen.