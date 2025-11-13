Collection et fraude

Le marché des cartes de collection est extrêmement spéculatif, avec des pièces se vendant pour des millions de dollars.

Par exemple, une carte recrue de Wayne Gretzky (de 1979) avec une cote parfaite de 10/10 (il n'en existe que deux au monde) s'est vendue pour plus de 3,75 millions de dollars.

La fraude dans ce domaine n'est pas un nouveau phénomène: comparable à celle qui existe dans n'importe quel autre marché.

Les fraudeurs créent de fausses cartes, de fausses signatures, ou prennent des dépôts pour des boîtes garanties (comme pour les cartes recrues de Connor Bedard) et disparaissent avec l'argent.

