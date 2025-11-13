 Aller au contenu
Justice et faits divers
Collection et fraude

Cartes de hockey: le danger des fausses signatures et des dépôts non livrés

par 98.5

0:00
8:27

Entendu dans

La commission

le 13 novembre 2025 14:55

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Cartes de hockey: le danger des fausses signatures et des dépôts non livrés
Des cartes de joueurs recrues dans la LNH peuvent avoir une énorme valeur sur certains marchés. / Joe O'Connal/ La Presse Canadienne

Le marché des cartes de collection est extrêmement spéculatif, avec des pièces se vendant pour des millions de dollars.

Par exemple, une carte recrue de Wayne Gretzky (de 1979) avec une cote parfaite de 10/10 (il n'en existe que deux au monde) s'est vendue pour plus de 3,75 millions de dollars.

La fraude dans ce domaine n'est pas un nouveau phénomène: comparable à celle qui existe dans n'importe quel autre marché.

Les fraudeurs créent de fausses cartes, de fausses signatures, ou prennent des dépôts pour des boîtes garanties (comme pour les cartes recrues de Connor Bedard) et disparaissent avec l'argent.

Écoutez Fred Majeur, collectionneur de cartes de hockey, expliquer le tout, jeudi, à La commission, avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

Vous aimerez aussi

Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
Radio textos
Pourquoi certains ados dérivent vers la violence?
0:00
23:20
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
Radio textos
Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?
0:00
27:11

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Le REM gratuit toute la fin de semaine
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Le REM gratuit toute la fin de semaine
Un autre SAAQclic? : «Les mêmes ingrédients sont réunis»
Rattrapage
Le projet SIFA
Un autre SAAQclic? : «Les mêmes ingrédients sont réunis»
Zéro service ce week-end: la STM «amèrement déçue» de la décision du TAT
Rattrapage
Transport | Conflit de travail à la STM
Zéro service ce week-end: la STM «amèrement déçue» de la décision du TAT
Il quitte son poste à cause de la Loi 2 et de la pénurie d'infirmières
Rattrapage
Santé publique | Exode des soignants
Il quitte son poste à cause de la Loi 2 et de la pénurie d'infirmières
Radars photo: une trappe à tickets?
Rattrapage
Décision de les retirer en Ontario
Radars photo: une trappe à tickets?
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Une action collective contre 49 chaînes de restauration rapide au Québec
Mise en service de l'antenne à Deux-Montagnes: le REM gratuit en fin de semaine
Rattrapage
Samedi et dimanche de 9 h à 18 h
Mise en service de l'antenne à Deux-Montagnes: le REM gratuit en fin de semaine
Le ministre Jean Boulet veut élargir la loi, mais la Cour Suprême l'en empêche
Rattrapage
Loi sur les services essentiels
Le ministre Jean Boulet veut élargir la loi, mais la Cour Suprême l'en empêche
«L'essence, c'est un bien non-élastique qui fait mal à toutes les familles»
Rattrapage
Au Québec: l’essence la plus cher au Canada
«L'essence, c'est un bien non-élastique qui fait mal à toutes les familles»
Les Canadiens face à un «test», après leur pire période de la saison
Rattrapage
Rebondir face aux Stars
Les Canadiens face à un «test», après leur pire période de la saison
«Les Québécois n'en ont pas assez pour leur argent» -Luc Mathieu
Rattrapage
Optimisation des soins infirmiers
«Les Québécois n'en ont pas assez pour leur argent» -Luc Mathieu
Gaétan Barrette dénonce une «opération de relations publiques» du gouvernement
Rattrapage
Loi 2 et menaces de sanctions
Gaétan Barrette dénonce une «opération de relations publiques» du gouvernement
Pannes à répétition: le maire de Repentigny dénonce le manque d'entretien d'HQ
Rattrapage
Services publics: vétusté du réseau
Pannes à répétition: le maire de Repentigny dénonce le manque d'entretien d'HQ
Québec tente de se rapprocher des médecins
Rattrapage
La commission
Québec tente de se rapprocher des médecins