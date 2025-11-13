Le projet SIFA (Système d'information des finances et de l'approvisionnement), piloté par le ministère de la Santé du Québec et confié au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean sans expertise, connaît des dépassements de coûts majeurs et des problèmes de gouvernance.
Le Parti libéral du Québec demande donc au Vérificateur général d'enquêter sur ce projet informatique qui a déraillé, et dont le fournisseur est le même que celui du projet SAAQclic.
Écoutez Michelle Setlakwe, leader parlementaire libérale et députée de Mont-Royal–Outremont, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Les mêmes ingrédients sont réunis: mauvais contrats, puis opacité du gouvernement. Nous, plus on pose des questions, plus on demande des documents... On n'obtient jamais les réponses qu'on souhaite obtenir. Une série d'erreurs du laxisme. Absence de gouvernance, perte de contrôle.»