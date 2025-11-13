Le projet SIFA (Système d'information des finances et de l'approvisionnement), piloté par le ministère de la Santé du Québec et confié au CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean sans expertise, connaît des dépassements de coûts majeurs et des problèmes de gouvernance.

Le Parti libéral du Québec demande donc au Vérificateur général d'enquêter sur ce projet informatique qui a déraillé, et dont le fournisseur est le même que celui du projet SAAQclic.

Écoutez Michelle Setlakwe, leader parlementaire libérale et députée de Mont-Royal–Outremont, aborder le sujet, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.