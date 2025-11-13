Rebondir face aux Stars

Les Canadiens affrontent les Stars de Dallas jeudi soir au Centre Bell, un match qui sera un «test» pour l'équipe après sa défaite contre les Kings, après avoir connu ce que l'entraîneur Martin St-Louis a qualifié de «pire début de période de la saison».

Avec Samuel Montembeault au filet: les Canadiens peuvent-ils «relever leurs bretelles» face aux Stars de Dallas?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, avec son analyse d'avant-match, jeudi, à La commission.