Hockey
Rebondir face aux Stars

Les Canadiens face à un «test», après leur pire période de la saison

par 98.5

0:00
5:41

Entendu dans

La commission

le 13 novembre 2025 13:02

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Les Canadiens face à un «test», après leur pire période de la saison
Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens affrontent les Stars de Dallas jeudi soir au Centre Bell, un match qui sera un «test» pour l'équipe après sa défaite contre les Kings, après avoir connu ce que l'entraîneur Martin St-Louis a qualifié de «pire début de période de la saison».

Avec Samuel Montembeault au filet: les Canadiens peuvent-ils «relever leurs bretelles» face aux Stars de Dallas?

Écoutez Martin McGuire, descripteurs des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, avec son analyse d'avant-match, jeudi, à La commission

