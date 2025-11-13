 Aller au contenu
Justice et faits divers
Vie privée et admissibilité juridique

Peut-on filmer ou pas une scène pour recueillir des preuves?

par 98.5

Entendu dans

Radio textos

le 13 novembre 2025 10:48

Avec

Marie-Eve Tremblay
Quand est-il justifié de filmer? / Adobe Stock

Le débat sur l'utilisation des téléphones cellulaires pour filmer des situations de conflit ou des infractions est relancé par une victoire judiciaire récente. 

Un couple ontarien a gagné sa cause, obtenant 7000 $ en dommages et intérêts contre Air Transat, après avoir filmé des agents à Punta Cana qui leur auraient refusé l'embarquement pour avoir enregistré une altercation.

Sans cette vidéo, ils n'auraient probablement pas eu gain de cause.

L'histoire soulève une question cruciale: quand est-il justifié de filmer?

Écoutez François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay.

