Vie privée et admissibilité juridique

Le débat sur l'utilisation des téléphones cellulaires pour filmer des situations de conflit ou des infractions est relancé par une victoire judiciaire récente.

Un couple ontarien a gagné sa cause, obtenant 7000 $ en dommages et intérêts contre Air Transat, après avoir filmé des agents à Punta Cana qui leur auraient refusé l'embarquement pour avoir enregistré une altercation.

Sans cette vidéo, ils n'auraient probablement pas eu gain de cause.

L'histoire soulève une question cruciale: quand est-il justifié de filmer?

Écoutez François Doré, policier retraité de la Sûreté du Québec, en discuter au micro de Marie-Eve Tremblay.