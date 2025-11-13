Nathalie Simard lance un album country, Par les temps qui courent, un genre musical qui, selon elle, a toujours fait partie de ses racines.
Elle salue le retour en force du country, une vague qu'elle associe à l'authenticité et au besoin de simplicité des gens dans un monde de plus en plus «faux».
Écoutez Nathalie Simard présenter son nouvel album country, au micro de Patrick Lagacé.
«Tu sais, depuis quelques années, c'est tellement fort. Puis, je pense que c'est fort parce que c'est une musique qui retrouve les gens, qui rejoint les gens automatiquement par son authenticité.»