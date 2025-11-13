Nathalie Simard lance un album country, Par les temps qui courent, un genre musical qui, selon elle, a toujours fait partie de ses racines.

Elle salue le retour en force du country, une vague qu'elle associe à l'authenticité et au besoin de simplicité des gens dans un monde de plus en plus «faux».

Écoutez Nathalie Simard présenter son nouvel album country, au micro de Patrick Lagacé.