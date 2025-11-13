Les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro de la Société de Transport de Montréal (STM) pourront aller de l'avant avec leurs deux jours de grève prévue samedi et dimanche.

Le Tribunal administratif du travail a rendu sa décision mercredi soir.

Si la grève se déroule effectivement, le service de métro prendra fin à la fermeture le 14 novembre pour reprendre à 5h30, le 17 novembre.

