Les chauffeurs d'autobus et opérateurs de métro de la Société de Transport de Montréal (STM) pourront aller de l'avant avec leurs deux jours de grève prévue samedi et dimanche.
Le Tribunal administratif du travail a rendu sa décision mercredi soir.
Si la grève se déroule effectivement, le service de métro prendra fin à la fermeture le 14 novembre pour reprendre à 5h30, le 17 novembre.
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez concernant la décision du Tribunal administratif du travail, jeudi, à Lagacé le matin.
«On s'entend que c'est terrible pour les commerçants, mais en même temps, ce n'est pas ça qui va influencer un juge. Je suis surpris que le Tribunal n'ait pas pris en considération les impacts humanitaires, tels que l'accès aux soins de santé, aux banques alimentaires, etc. Mais ils ont les mains liées. C'est ça que le juge dit. Il dit: "Moi, je suis un juge, ce n'est pas moi qui invente la loi."»