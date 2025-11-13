À l’approche de la Coupe Grey, toute l’attention est tournée vers l’état de santé du quart-arrière des Alouettes, Davis Alexander.

Ses ischios-jambiers continuent de l’ennuyer : il a manqué dix matchs cette saison, et même si l’équipe assure qu’il sera là dimanche, il ne sera clairement pas à 100 %.

Le DG Danny Maciocia se dit confiant qu’un Alexander à 75 ou 80 % peut encore leur donner une chance de gagner.

Écoutez Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, au micro de Patrick Lagacé.

