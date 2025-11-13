 Aller au contenu
Sports
Football

Les yeux rivés sur Davis Alexander à l’approche de la Coupe Grey

par 98.5

0:00
4:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 novembre 2025 05:42

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Les yeux rivés sur Davis Alexander à l’approche de la Coupe Grey
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

À l’approche de la Coupe Grey, toute l’attention est tournée vers l’état de santé du quart-arrière des Alouettes, Davis Alexander. 

Ses ischios-jambiers continuent de l’ennuyer : il a manqué dix matchs cette saison, et même si l’équipe assure qu’il sera là dimanche, il ne sera clairement pas à 100 %.

Le DG Danny Maciocia se dit confiant qu’un Alexander à 75 ou 80 % peut encore leur donner une chance de gagner.

Écoutez  Jean-Michel Bourque faire le point sur l'actualité sportive, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Dans le baseball, les trophées du meilleur lanceur ont été remis;
  • Au hockey : le Canadien affronte Dallas ce soir. 

Vous aimerez aussi

«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
Bonsoir les sportifs
«Samuel fait face à la musique: il ne se cache pas» -Jeremy Filosa
0:00
14:35
Danièle Sauvageau intronisée au Temple de la renommée du hockey
Lagacé le matin
Danièle Sauvageau intronisée au Temple de la renommée du hockey
0:00
4:07

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Un ado accusé du meurtre de sa grand-mère
Rattrapage
Lanaudière
Un ado accusé du meurtre de sa grand-mère
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
Rattrapage
Possible coupure de service les 15 et 16 novembre
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Rattrapage
Le nom de son nouveau spectacle
«Bienveillant», de Guy Nantel: «Bien sûr que c'est sarcastique»
Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique
Rattrapage
COP30 au Brésil
Le Canada, un mauvais élève dans la transition climatique
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Rattrapage
Perte possible de 30 000 emplois?
Industrie forestière: un «cri d'alarme» de Legault qui nécessite un plan
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Rattrapage
LNH
Défaite des Canadiens: «C'est une gang de vieux routiers, les Kings»
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
Rattrapage
Musique et technologie
Une chanson générée par l'IA au sommet du classement Bilboard Country
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Rattrapage
Des clients «trop exigeants»?
La neige met (déjà) les nerfs des déneigeurs à rude épreuve
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Rattrapage
Des milliers de dollars de perte
Grève de la STM: une publicité satirique du Clan Panneton fait jaser
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
Rattrapage
Projet d'expansion
Port de Montréal à Contrecœur: les résidents ont encore des craintes
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Rattrapage
Suspension de la grève de la STM
«On a un pompier pyromane comme ministre du Travail» -Alexandre Leduc
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Rattrapage
Tragédie à Saint-Julienne
Grand-mère tuée à coups de hache: des accusations de meurtre pour le petit-fils?
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
Rattrapage
Météo
Neige au sol: «Ça va fondre, mais ça va prendre du temps»
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»
Rattrapage
Des centaines de milliers de pannes de courant
«Les phénomènes météo, ça met notre réseau à rude épreuve, c'est clair»