Société
Championne du monde de boxe

Kim Clavel sera la fée des étoiles

par 98.5 Sports

0:00
7:42

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 novembre 2025 18:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Kim Clavel sera la fée des étoiles
Kim Clavel. / PC/Ryan Remiorz

On l'a connue comme infirmière auxiliaire et comme championne du monde de boxe, ce qu'elle est toujours. Kim Clavel sera maintenant... la fée des étoiles.

Écoutez Kim Clavel expliquer pourquoi elle a accepté d'être la fée des étoiles et de parler de ses dernières années de boxe.

Les sujets discutés

  • Fée des étoiles: «C'est un rôle très différent que de boxer»;
  • Elle explique comment on l'a approchée;
  • Kim Clavel nous parle de sa reconstruction;
  • Les difficiles défaites en championnat du monde;
  • «Après un échec, on peut avoir du succès»
  • Un beau grand combat l'attend quelque part en 2026.

