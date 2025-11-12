On l'a connue comme infirmière auxiliaire et comme championne du monde de boxe, ce qu'elle est toujours. Kim Clavel sera maintenant... la fée des étoiles.
Écoutez Kim Clavel expliquer pourquoi elle a accepté d'être la fée des étoiles et de parler de ses dernières années de boxe.
Les sujets discutés
- Fée des étoiles: «C'est un rôle très différent que de boxer»;
- Elle explique comment on l'a approchée;
- Kim Clavel nous parle de sa reconstruction;
- Les difficiles défaites en championnat du monde;
- «Après un échec, on peut avoir du succès»
- Un beau grand combat l'attend quelque part en 2026.