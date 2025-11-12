Émotif la semaine dernière

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi, à leur complexe de Brossard. Et les journalistes ont pu parler avec le gardien Jakub Dobes pour une première fois depuis son point de presse émotif, jeudi dernier, au terme du revers contre les Devils, au New Jersey.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés