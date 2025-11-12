Émotif la semaine dernière

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi, à leur complexe de Brossard. Et les journalistes ont pu parler avec le gardien Jakub Dobes pour une première fois depuis son point de presse émotif, jeudi dernier, au terme du revers contre les Devils, au New Jersey.
Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Jakub Dobes indique qu'il ne faut pas s'inquiéter de sa réaction émotive de la semaine dernière;
- Le jeune gardien veut demeurer lui-même et conserver sa personnalité;
- Craint-il d'être la cible des railleries des joueurs des Stars, demain soir, au Centre Bell?
- Samuel Montembeault comprend que les attentes sont plus élevées;
- Le gardien parle de sa bourde sur le troisième but des Kings, mardi soir;
- Martin St-Louis explique les correctifs qu'il veut apporter en vue du match contre les Stars.