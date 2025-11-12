Émotif la semaine dernière

 Aller au contenu
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes

par 98.5 Sports

le 12 novembre 2025 18:45

Mario Langlois
«Je vais demeurer moi-même: je ne veux pas perdre ma personnalité» -Jakub Dobes
Jakub Dobes. / AP/Maddy Grassy

Les Canadiens de Montréal étaient de retour à l'entraînement, mercredi, à leur complexe de Brossard. Et les journalistes ont pu parler avec le gardien Jakub Dobes pour une première fois depuis son point de presse émotif, jeudi dernier, au terme du revers contre les Devils, au New Jersey.

Écoutez Martin McGuire résumer la journée des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Jakub Dobes indique qu'il ne faut pas s'inquiéter de sa réaction émotive de la semaine dernière;
  • Le jeune gardien veut demeurer lui-même et conserver sa personnalité;
  • Craint-il d'être la cible des railleries des joueurs des Stars, demain soir, au Centre Bell?
  • Samuel Montembeault comprend que les attentes sont plus élevées;
  • Le gardien parle de sa bourde sur le troisième but des Kings, mardi soir;
  • Martin St-Louis explique les correctifs qu'il veut apporter en vue du match contre les Stars.

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

