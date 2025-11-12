Revers de 5 à 1

Les Canadiens de Montréal surpassent les attentes de notre chroniqueur Meeker Guerrier malgré leur dure défaite de 5 à 1 face aux Kings de Los Angeles, qu'il qualifie tout de même comme étant leur «pire match» depuis le début de la saison.

