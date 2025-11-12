Revers de 5 à 1

Les Canadiens de Montréal surpassent les attentes de notre chroniqueur Meeker Guerrier malgré leur dure défaite de 5 à 1 face aux Kings de Los Angeles, qu'il qualifie tout de même comme étant leur «pire match» depuis le début de la saison.
Écoutez la chronique Esprit sportif, avec Meeker Guerrier, mercredi après-midi, dans Québec maintenant.
«Moi, ce que j'ai remarqué, entre autres choses, c'est que lorsque les Kings étaient dans la zone du Canadien de Montréal, on faisait ce qu'on appelle en français «tourner la rondelle en fond de zone». Les trois avants permutent de position, font tourner la rondelle. Le Canadien n'arrivait pas à enlever la rondelle aux Kings.»
Philippe Cantin, lui, estime plutôt que la partie était semblable à celles qu'on peut observer en séries éliminatoires, avec un jeu plus féroce qu'habituellement, ce qui a bénéficié aux Kings d'après lui.
Rappelons que les Candiens disputeront leur prochain match face aux Stars de Dallas, demain, à domicile.