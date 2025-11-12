Des courriels contredisent la position de Trump

De nouveaux rebondissements dans l'affaire Jeffrey Epstein pourraient mettre l'actuel président américain, Donald Trump, dans l'embarras.

Des élus démocrates ont décidé de publier une série de documents, dont des courriels et des témoignages, qui contredisent la position de Trump selon laquelle il n'aurait eu aucune connaissance des activités illicites de l'homme d'affaires, décédé en prison en 2019.

Écoutez Sonia Dridi, correspondante à la Maison-Blanche, aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

L'un des courriels dévoilés montre qu'Epstein aurait dit à sa confidente Ghislaine Maxwell que Donald Trump avait passé plusieurs heures avec l'une de ses victimes.

Un autre courriel, datant de 2011, indique qu'Epstein aurait affirmé que «le seul chien qui n'a pas aboyé» dans ses démêlés avec la justice était Donald Trump.

Ces éléments semblent contredire le témoignage de Maxwell qui affirmait ne pas croire que Trump était au courant de ce qui se passait.

Vives réactions

Ces révélations ont immédiatement fait réagir la Maison-Blanche qui les qualifie de canulars.

Sonia Dridi souligne que l'ambiance à Washington laisse penser que c'est la seule affaire depuis le début de la seconde présidence de Donald Trump qui secoue un peu sa base électorale.