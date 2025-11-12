 Aller au contenu
Économie
Reconvertir les 30 000 travailleurs?

Travailleurs forestiers: «Nous avons l'impression d'être abandonnés»

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

La commission

le 12 novembre 2025 14:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Travailleurs forestiers: «Nous avons l'impression d'être abandonnés»
Travailleurs forestiers: «Nous avons l'impression d'être abandonnés» / Adobe Stock

La suggestion du premier ministre François Legault de reconvertir potentiellement les 30 000 travailleurs forestiers menacés de perdre leur emploi — en raison des droits de douane imposés par Donald Trump — pour les embaucher chez Hydro-Québec, a suscité une forte réaction dans le secteur.

Martin Bouchard, président de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers, qui représente 125 membres, exprime son désarroi face à cette proposition.

Il confie ressentir un sentiment d'abandon et souligne que cette suggestion envoie de mauvais signaux alors que l'industrie forestière est déjà très perturbée et doit faire face à de nombreux défis.

La reconversion d'employés de la foresterie n'est pas évidente, notamment en raison des équipements spécialisés utilisés, comme une abatteuse qui coûte plus d'un million de dollars et du risque de perte financière et d'expertise pour les entrepreneurs.

Écoutez Martin Bouchard aborder le tout, ce mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

«Il y a comme un peu une impression qu'on veut mettre nos régions à vif.»

Martin Bouchard, président de l'Association québécoise des entrepreneurs forestiers

L'animateur Luc Ferrandez soulève l'idée que si la situation du secteur devait se dégrader davantage, cette reconversion pourrait devenir inévitable. Martin Bouchard reconnaît que la possibilité n'est pas impensable, mais insiste sur le fait qu'elle n'est pas nécessairement souhaitable et impliquerait un déracinement pour les familles.

Vous aimerez aussi

«Legault a réussi à nous convaincre de son intérêt pour l'économie»
Lagacé le matin
«Legault a réussi à nous convaincre de son intérêt pour l'économie»
0:00
7:48
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
La commission
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
0:00
9:42

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Hydro-Québec rebranche ses clients: «Bravo aux équipes mobilisées!»
Rattrapage
Bordée de neige dans la nuit de lundi à mardi
Hydro-Québec rebranche ses clients: «Bravo aux équipes mobilisées!»
Les Québécois boudent les États-Unis: le tourisme local en plein essor
Rattrapage
9% des vacanciers ont été au sud de la frontière
Les Québécois boudent les États-Unis: le tourisme local en plein essor
Nos prisons fédérales sont-elles des «entrepôts» pour les détenus?
Rattrapage
Démission de l'enquêteur correctionnel du Canada
Nos prisons fédérales sont-elles des «entrepôts» pour les détenus?
Médecins démoralisés: «J'ai vraiment peur pour les soins de mes patients»
Rattrapage
Régions éloignées
Médecins démoralisés: «J'ai vraiment peur pour les soins de mes patients»
Faute de caméramans, des journalistes de TVA deviendront vidéojournalistes
Rattrapage
Québecor coupe 87 postes
Faute de caméramans, des journalistes de TVA deviendront vidéojournalistes
Donald Trump pourrait-il couper l'accès à Internet au Canada?
Rattrapage
La vulnérabilité face aux géants du numérique
Donald Trump pourrait-il couper l'accès à Internet au Canada?
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
Rattrapage
Plusieurs analystes financiers s'inquiètent
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
Photos de femmes voilées à leur insu: un signe de l’islamisation du Québec?
Rattrapage
Des commentaires haineux et violents en découlent
Photos de femmes voilées à leur insu: un signe de l’islamisation du Québec?
Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger
Rattrapage
Négociations à la STM
Suspension de la grève: «C'était la chose à faire» -Marc Ranger
«Que vaut la parole d'Epstein?» -Guillaume Lavoie
Rattrapage
Des courriels entre Epstein et Trump publiés
«Que vaut la parole d'Epstein?» -Guillaume Lavoie
61% des Québécois souhaitent le départ de François Legault
Rattrapage
68% jugent que les choses vont mal au Québec
61% des Québécois souhaitent le départ de François Legault
Suspension de la grève de la STM: une bonne nouvelle pour les usagers
Rattrapage
Tour de l'actualité
Suspension de la grève de la STM: une bonne nouvelle pour les usagers
Céline Dion, Hydro-Québec et le bien-être au Québec
Rattrapage
Bonnes nouvelles
Céline Dion, Hydro-Québec et le bien-être au Québec
Pourquoi le poulet coûte si cher?
Rattrapage
Flambée des prix
Pourquoi le poulet coûte si cher?