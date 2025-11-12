 Aller au contenu
Économie
Plusieurs analystes financiers s'inquiètent

par 98.5

0:00
9:42

Entendu dans

La commission

le 12 novembre 2025 13:43

Avec

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Un effondrement de la bourse: «On n'y est pas encore» -Sébastien Mc Mahon
Les indices boursiers ne dérougissent pas à New York, malgré la prédiction d'analystes financiers / AP Photo / Richard Drew

Les indices boursiers à Wall Street se portent bien dernièrement, mais plusieurs analystes financiers évoquent un possible effondrement de la bourse. Qu'en est-il vraiment?

L'économiste Sébastien Mc Mahon estime qu'il n'entrevoit pas cette possibilité, du moins pour le moment. Il explique que plusieurs entreprises liées à l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place sur le marché boursier.

Il souligne que les «Sept magnifiques», soit Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia et Tesla représentent maintenant près de 30% des actions en bourse, cette part augmentant d'année en année.

Écoutez Sébastien Mc Mahon, stratège en chef, économiste sénior et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance aborder la question boursière au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.

«La morale de l'histoire, c'est que quand il y a une technologie aussi révolutionnaire que l'intelligence artificielle ou l'Internet, dans les siècles passés, il y a toujours à un certain moment, une bulle qui se gonfle, c'est inévitable. Probablement que ça va être inévitable encore cette fois-ci. Mais quand on regarde toutes nos métriques, on n'y est pas encore.»

Sébastien Mc Mahon, stratège en chef, économiste sénior et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance

