Plusieurs analystes financiers s'inquiètent

Les indices boursiers à Wall Street se portent bien dernièrement, mais plusieurs analystes financiers évoquent un possible effondrement de la bourse. Qu'en est-il vraiment?

L'économiste Sébastien Mc Mahon estime qu'il n'entrevoit pas cette possibilité, du moins pour le moment. Il explique que plusieurs entreprises liées à l'intelligence artificielle prennent de plus en plus de place sur le marché boursier.

Il souligne que les «Sept magnifiques», soit Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia et Tesla représentent maintenant près de 30% des actions en bourse, cette part augmentant d'année en année.

Écoutez Sébastien Mc Mahon, stratège en chef, économiste sénior et gestionnaire de portefeuilles chez Industrielle Alliance aborder la question boursière au micro de Luc Ferrandez et de Nathalie Normandeau.