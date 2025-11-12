 Aller au contenu
Justice et faits divers
Un méfait prisé par les voleurs

Le vol de courrier: une technique encore «très populaire»

par 98.5

0:00
6:50

Entendu dans

Radio textos

le 12 novembre 2025 12:02

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Les vols de courrier et de colis continuent d'être une préoccupation majeure, car il s'agit d'une technique prisée par les voleurs. / Adobe Stock

Les vols de courrier et de colis continuent d'être une préoccupation majeure, car il s'agit d'une technique prisée par les voleurs.

À l'occasion d'une discussion avec l'animatrice Marie-Eve Tremblay, l'ancien policier de la Sûreté du Québec, Paul Laurier, alerte les auditeurs sur la persistance de cette problématique, qui ne se limite pas seulement aux colis, mais aussi aux enveloppes.

Il souligne que les malfaiteurs recherchent notamment des cartes de crédit et d'autres informations confidentielles.

Écoutez Paul Laurier aborder le tout, mercredi matin, à l'émission Radio textos de Marie-Eve Tremblay.

Paul Laurier met ainsi en lumière plusieurs scénarios, dont le vol d'identité où les fraudeurs se servent d'informations trouvées dans le courrier pour commander des cartes de crédit, qui sont ensuite livrées à la victime. Un stratagème bien connu et souvent efficace.

Il confirme que le vol de courrier peut être l'une des techniques:

«Si on fait livrer à votre place […] les gens vont attendre le courriel dès que le facteur est passé, on prend les cartes et puis on va commettre des fraudes»

Paul Laurier

