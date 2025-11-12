Possible coupure de service les 15 et 16 novembre

 Aller au contenu
Société
par 98.5

0:00
3:09

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 novembre 2025 09:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Any Guillemette
Any Guillemette
La mairesse de Montréal demande aux chauffeurs d'annuler leur grève
Après la suspension de la grève des employés de soutien de la Société de transport de Montréal (STM) la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada incite les chauffeurs à faire de même. / Christopher Katsarov/La Presse Canadienne

Après la suspension de la grève des employés de soutien de la Société de transport de Montréal (STM), la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada incite les chauffeurs à faire de même. 

Les conducteurs de bus et de métro devraient entrer en grève les 15 et 16 novembre ce qui paralyserait totalement le transport en commun montréalais pendant deux jours entiers.

Les détails sur le déroulement de la grève n'ont pas encore été acceptés par le tribunal administratif du travail qui doit encore se pencher sur les risques de ce mouvement pour la sécurité du public et pourrait exiger que le service soit maintenu pendant les heures de pointe. 

La mairesse a fait la même demande à la direction de la STM qui doit, selon elle, saisir cette opportunité pour négocier. 

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette qui a assisté au point de presse de la mairesse Soraya Martinez Ferrada, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Au moment d'écrire ces lignes mercredi matin, le Tribunal administratif du travail n'avait pas donné ses conclusions en lien avec la grève du 15 et 16 novembre. 

